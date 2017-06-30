Рост внешнего долга Азербайджана в связи с реструктуризацией обязательств МБА не скажется негативно на кредитном рейтинге страны – глава Минфина

Повышение уровня внешнего долга Азербайджана в связи с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка (МБА) не окажет негативное влияние на международный кредитный рейтинг страны, считает министр финансов Самир Шарифов.
«Эти меры приведут к повышению объема внешнего долга Азербайджана, но в итоге это не окажет негативного влияния на международный кредитный рейтинг страны, наоборот, за рубежом это будет принято позитивно», - сказал С.Шарифов в пятницу в парламенте при обсуждении проекта поправок в госбюджете на 2017 год.
По его словам, учитывая значимое место МБА в финансовой системе страны и международных финансовых расчетах, его обязательства будут выведены из баланса банка и переведены в структуру госдолга. "Государство возьмет на себя обязательства банка на $2 млрд 383,4 млн», - сказал С.Шарифов.
Министр подчеркнул, что голосование по плану реструктуризации внешних обязательств МБА завершится в июле, после этого государство осуществит эмиссию среднесрочных и долгосрочных гособлигаций на международных рынках.
«Существенное сокращение объема внешних заимствований банка, несомненно, станет дополнительным толчком мерам по оздоровлению МБА и внесет положительный вклад в обеспечение надежности банка, долгосрочной финансовую устойчивость и будущую приватизацию», - сказал С.Шарифов.
Как сообщалось ранее, МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк в целом планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд. Кредиторы 19 июня приступили к голосованию по плану добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА и озвучат свое решение на встрече 18 июля. План будет осуществляться после получения согласия как минимум двух третей кредиторов.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Ахундов
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