В Азербайджане учреждается медаль, посвященная 100-летнему юбилею создания национальной армии

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял решение об учреждении юбилейной медали, посвященной 100-летию азербайджанской армии (1918-2018).

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли заявил на заседании, что на медали будут отображены национальные элементы и атрибуты азербайджанской государственности.

А.Ахундов