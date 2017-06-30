Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Москве дал властям РФ ряд советов по развитию животноводства и призвал российских специалистов чаще консультироваться с белорусскими.
Прежде всего, это касается закупок племенных животных за рубежом. "Сегодня Российская Федерация активно развивает животноводство. Я бы посоветовал и вам, Владимир Владимирович, и премьер-министру монополизировать этот процесс (закупок племенных животных - ИФ). За границей хороший скот не продают", - сказал президент Белоруссии.
"Мы тоже это пережили, имели практику закупать скот из Венгрии, из Германии и в других странах, - сказал он. - Завезли столько всякого хлама в страну, что потом избавиться не могли. Никто племенной скот хороший не продаст из-за рубежа".
Как считает А.Лукашенко, и России, и Белоруссии надо развивать собственную племенную базу. При этом он сообщил, что у Белоруссии уже есть практика поставки племенного скота на Сахалин. "И он очень хорошо там себя чувствует", - добавил президент.
А.Лукашенко также призвал Россию не торопиться уничтожать животных, болеющих лейкозом. "Трагедия с лейкозом коров, но не торопитесь уничтожать скот, как мы это раньше сделали и отбросили сельское хозяйство на многие годы, - заявил он. - Надо с нашими специалистами переговорить и очень правильно выбрать тактику, но не уничтожать поголовье коров".
"Корову за год не вырастешь. Это не птица и не поросенок", - отметил А.Лукашенко.
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