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СНГ 30.06.2017 19:58

Лукашенко советует РФ не покупать племенной скот за рубежом, поскольку можно завезти "всякий хлам"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Москве дал властям РФ ряд советов по развитию животноводства и призвал российских специалистов чаще консультироваться с белорусскими.

Прежде всего, это касается закупок племенных животных за рубежом. "Сегодня Российская Федерация активно развивает животноводство. Я бы посоветовал и вам, Владимир Владимирович, и премьер-министру монополизировать этот процесс (закупок племенных животных - ИФ). За границей хороший скот не продают", - сказал президент Белоруссии.

"Мы тоже это пережили, имели практику закупать скот из Венгрии, из Германии и в других странах, - сказал он. - Завезли столько всякого хлама в страну, что потом избавиться не могли. Никто племенной скот хороший не продаст из-за рубежа".

Как считает А.Лукашенко, и России, и Белоруссии надо развивать собственную племенную базу. При этом он сообщил, что у Белоруссии уже есть практика поставки племенного скота на Сахалин. "И он очень хорошо там себя чувствует", - добавил президент.

А.Лукашенко также призвал Россию не торопиться уничтожать животных, болеющих лейкозом. "Трагедия с лейкозом коров, но не торопитесь уничтожать скот, как мы это раньше сделали и отбросили сельское хозяйство на многие годы, - заявил он. - Надо с нашими специалистами переговорить и очень правильно выбрать тактику, но не уничтожать поголовье коров".

"Корову за год не вырастешь. Это не птица и не поросенок", - отметил А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АПК, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]