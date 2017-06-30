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Финансы 30.06.2017 18:59

Anglo Asian Mining по итогам 2016г получила доналоговую прибыль в размере около $7 млн от деятельности в Азербайджане

Доналоговая прибыль британской компании Anglo Asian Mining (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) от операций в Азербайджане по итогам 2016 года составила $6,8 млн, заявил исполнительный директор компании Реза Везири.

Доналоговый убыток Anglo Asian Mining за 2015 год составил $8,9 млн.

«Я очень доволен возвращением компании к прибыльности в 2016 году, что стало очень значительным достижением и свидетельствует о нашем успехе за последние несколько лет. Доналоговая прибыль компании за 2016 год составила $6,8 млн", - сказал Р.Везири.

По его словам, AAM в 2016 году несколько увеличила общую выручку – до $79,2 млн ($78,1 млн – в 2015 году).

"Расходы на добычу золота сократились с $858 за унцию в 2015 году до $616 за унцию в 2016 году. Это и позволило компании выйти на прибыль", - отметил он.

Р.Везири добавил, что чистый долг компании в 2016 году сократился на $14 млн – до около $35 млн.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений золота. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с месторождений в Азербайджане планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир.

А.Азизов

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Тэги: ЗОЛОТО, ОПЕРАТОР, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]