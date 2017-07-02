Полиция возбудила уголовное дело после гибели 13 человек в автоаварии в Татарстане

Правоохранительные органы в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Татарстане, где погибли 13 человек.
"Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщила помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Эльвира Газизова журналистам в воскресенье.
"Мы сейчас также решаем вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - отметила она.
По словам Э.Газизовой, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Татарстану.
В свою очередь МВД по Татарстану уточняет в сообщении, что столкновение с грузовиком совершил водитель автобуса.
"Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан". Автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся. По данным Минздрава региона, в аварии погибли 13 человек, в том числе двое детей, пострадали 15. Из 15 пострадавших 12 человек находятся в стационарах больниц, трое отпущены на амбулаторное лечение.
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