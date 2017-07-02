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Дальнее зарубежье 02.07.2017 16:24

Иракские военные освободили от ИГ госпиталь на западе Мосула - СМИ

Армия Ирака освободила от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) госпиталь и еще несколько медицинских учреждений в старом городе на западе Мосула, передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, под контролем военнослужащих в районе аль-Шифа находятся госпиталь Ибн-Сина, станция переливания крови, а также клиника.

"Наши силы продвигаются с трех сторон и борются с террористами, вытесняя их из оставшихся под их контролем частей старого города", - приводят издания слова одного из командующих иракской армией.

Иракские войска ведут операцию по освобождению Мосула - главного оплота ИГ в Ираке - уже более восьми месяцев, однако добились значительного прогресса за последнее время.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ГОСПИТАЛЬ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]