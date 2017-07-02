Иракские военные освободили от ИГ госпиталь на западе Мосула - СМИ

Армия Ирака освободила от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) госпиталь и еще несколько медицинских учреждений в старом городе на западе Мосула, передают в воскресенье западные СМИ.
По данным изданий, под контролем военнослужащих в районе аль-Шифа находятся госпиталь Ибн-Сина, станция переливания крови, а также клиника.
"Наши силы продвигаются с трех сторон и борются с террористами, вытесняя их из оставшихся под их контролем частей старого города", - приводят издания слова одного из командующих иракской армией.
Иракские войска ведут операцию по освобождению Мосула - главного оплота ИГ в Ираке - уже более восьми месяцев, однако добились значительного прогресса за последнее время.
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