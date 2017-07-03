Дикий бобер был пойман в центре Калининграда до того, как успел покусать прохожих

Сотрудники полиции Калининграда вместе со специалистами МЧС провели операцию по поимке дикого бобра в центре города.

Как сообщила полиция города, днем в воскресенье дежуривший наряд патрульно-постовой службы обнаружил на площади Победы возле торгового центра бобра, который забрался под одну из машин.

Для поимки дикого животного полицейские вызвали сотрудником МЧС. Пока спасатели с помощью сетки и сачка вызволяли бобра из-под автомобиля, правоохранители обеспечивали безопасность.

"Бобры очень сильно кусаются, могли пострадать прохожие", - напомнили в полиции.

После поимки бобра вывезли в безопасное место.

Это уже не первый случай задержания бобров в центре Калининграда. Весной 2009 года в этом же районе был пойман бобер, который успел укусить женщину, ей потребовалась медицинская помощь.