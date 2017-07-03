Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9426 RUR   0.0289 GBR   2.212 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 25° 36° 5 Июл 24° 36° 6 Июл 22° 31°

СНГ 03.07.2017 14:30

Дикий бобер был пойман в центре Калининграда до того, как успел покусать прохожих

Сотрудники полиции Калининграда вместе со специалистами МЧС провели операцию по поимке дикого бобра в центре города.

Как сообщила полиция города, днем в воскресенье дежуривший наряд патрульно-постовой службы обнаружил на площади Победы возле торгового центра бобра, который забрался под одну из машин.

Для поимки дикого животного полицейские вызвали сотрудником МЧС. Пока спасатели с помощью сетки и сачка вызволяли бобра из-под автомобиля, правоохранители обеспечивали безопасность.

"Бобры очень сильно кусаются, могли пострадать прохожие", - напомнили в полиции.

После поимки бобра вывезли в безопасное место.

Это уже не первый случай задержания бобров в центре Калининграда. Весной 2009 года в этом же районе был пойман бобер, который успел укусить женщину, ей потребовалась медицинская помощь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ПОЛИЦИЯ, БОБЕР


Похожие новости


Разведывательные корабли НАТО постоянно отслеживают ходовые испытания корвета "Бойкий"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]