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Бизнес и законодательство 03.07.2017 14:12

Госинспекция труда предупредила работодателей о недопустимости работы на открытом воздухе при температуре выше 41 градуса

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилась к работодателям с призывом о необходимости реализации соответствующих мер для обеспечения защиты жизни и здоровья работников в условиях высокой температуры.

«В случае наступления жары выше 41 градуса по Цельсию необходимо принять соответствующие меры для защиты жизни и здоровья работников», - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Азербайджана.

ГСИТ просит работодателей следовать статье 233 Трудового кодекса с целью обеспечения комфортных условий труда своих работников.

«В соответствии с этой статье, при температуре +41 градуса по Цельсию, необходимо остановить все виды работы на открытом воздухе, а также в закрытых зданиях, помещениях и других местах, в которых отсутствуют охладительные приборы», - подчеркивается в сообщении.

В подобных случаях необходимо предоставить перерыв, который засчитывается работникам в качестве рабочего времени.

Р.Бабаев

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Тэги: ЖАРА, РАБОТА, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]