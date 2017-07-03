Госинспекция труда предупредила работодателей о недопустимости работы на открытом воздухе при температуре выше 41 градуса

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилась к работодателям с призывом о необходимости реализации соответствующих мер для обеспечения защиты жизни и здоровья работников в условиях высокой температуры.

«В случае наступления жары выше 41 градуса по Цельсию необходимо принять соответствующие меры для защиты жизни и здоровья работников», - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Азербайджана.

ГСИТ просит работодателей следовать статье 233 Трудового кодекса с целью обеспечения комфортных условий труда своих работников.

«В соответствии с этой статье, при температуре +41 градуса по Цельсию, необходимо остановить все виды работы на открытом воздухе, а также в закрытых зданиях, помещениях и других местах, в которых отсутствуют охладительные приборы», - подчеркивается в сообщении.

В подобных случаях необходимо предоставить перерыв, который засчитывается работникам в качестве рабочего времени.

Р.Бабаев