Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9426 RUR   0.0289 GBR   2.212 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 35° 6 Июл 24° 36° 7 Июл 21° 31°

СНГ 03.07.2017 16:47

Глава алтайского управления ФАС предстанет перед судом по делу о взятке

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Натальи Елбаевой, обвиняемой в получении взятки от местного бизнесмена, сообщает в понедельник пресс-центр регионального следственного управления СКР.

"По версии следствия, Елбаева получила взятку 300 тыс. рублей от директора ООО, занимающегося строительными работами. Взятку она получила в качестве благодарности за способствование юрлицу в победе в аукционе на выполнение работ по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района. Цена контракта составила более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

По материалам дела, деньги передал чиновнице в ее личном автомобиле посредник - глава одного из сел.

Н.Елбаева обвиняется по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В ходе расследования чиновница раскаялась, на ее денежные средства и автомобиль "Лексус" общей стоимостью более 2,5 млн рублей наложен арест.

Дело будет передано в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. В случае признания Н.Елбаевой виновной ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЛТАЙ, ВЗЯТКА, СУД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]