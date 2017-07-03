Глава алтайского управления ФАС предстанет перед судом по делу о взятке

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Натальи Елбаевой, обвиняемой в получении взятки от местного бизнесмена, сообщает в понедельник пресс-центр регионального следственного управления СКР.

"По версии следствия, Елбаева получила взятку 300 тыс. рублей от директора ООО, занимающегося строительными работами. Взятку она получила в качестве благодарности за способствование юрлицу в победе в аукционе на выполнение работ по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района. Цена контракта составила более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

По материалам дела, деньги передал чиновнице в ее личном автомобиле посредник - глава одного из сел.

Н.Елбаева обвиняется по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В ходе расследования чиновница раскаялась, на ее денежные средства и автомобиль "Лексус" общей стоимостью более 2,5 млн рублей наложен арест.

Дело будет передано в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. В случае признания Н.Елбаевой виновной ей грозит до 12 лет лишения свободы.