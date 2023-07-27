Шесть туристов погибли при крушении вертолета на Алтае

Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай унесло жизни шести человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Зацепившись за провода при посадке, он потерпел крушение в районе села Тюнгур. Погибли шесть человек", - сказали в экстренных службах.
Еще семь получили ожоги. Они госпитализированы.
В МЧС РФ в четверг подтвердили, что частный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Алтае при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода.
"В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, по предварительным данным, задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе МЧС отметили, что на месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры также сообщили "Интерфаксу" о крушении вертолета Ми-8 в районе села Тюнгур, отметив, что "горно-алтайский транспортный прокурор выехал на место происшествия"
Это уже второе ЧП с туристами в Республике Алтай за три дня.
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