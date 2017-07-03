Эрдоган и Шойгу обсудили в Стамбуле создание зон деэскалации в Сирии - пресс-секретарь президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили создание зон деэскалации в Сирии, сообщил в понедельник пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Президент Эрдоган принял российского министра в Стамбуле. Состоялся обмен мнениями по переговорам в Астане. Обсуждалась тема создания зон деэскалации в Сирии", - приводит в понедельник слова пресс-секретаря агентство "Анадолу".

Р.Эрдоган принял С.Шойгу в воскресенье.