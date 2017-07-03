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Дальнее зарубежье 03.07.2017 17:57

Эрдоган и Шойгу обсудили в Стамбуле создание зон деэскалации в Сирии - пресс-секретарь президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили создание зон деэскалации в Сирии, сообщил в понедельник пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Президент Эрдоган принял российского министра в Стамбуле. Состоялся обмен мнениями по переговорам в Астане. Обсуждалась тема создания зон деэскалации в Сирии", - приводит в понедельник слова пресс-секретаря агентство "Анадолу".

Р.Эрдоган принял С.Шойгу в воскресенье.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]