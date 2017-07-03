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Дальнее зарубежье 03.07.2017 21:33

Шестеро пожарных пострадали при тушении лесного пожара в Португалии

Шестеро пожарных пострадали на ликвидации лесного пожара в районе города Абрантеш в центральной части Португалии, сообщает в понедельник газета "Эшпресу".

По ее данным, двое пожарных отравились угарным газом, один получил тяжелые травмы, еще трое получили легкие повреждения. Всех госпитализировали в городскую больницу Абрантеша.

Тушением пожара в этой местности, по данным издания, занимался 171 человек, также задействованы 52 автомобиля и один самолет.

Ситуация с лесными пожарами в Португалии обострилась в середине прошлого месяца.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРНЫЕ, ТРАВМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]