Шестеро пожарных пострадали при тушении лесного пожара в Португалии

Шестеро пожарных пострадали на ликвидации лесного пожара в районе города Абрантеш в центральной части Португалии, сообщает в понедельник газета "Эшпресу".
По ее данным, двое пожарных отравились угарным газом, один получил тяжелые травмы, еще трое получили легкие повреждения. Всех госпитализировали в городскую больницу Абрантеша.
Тушением пожара в этой местности, по данным издания, занимался 171 человек, также задействованы 52 автомобиля и один самолет.
Ситуация с лесными пожарами в Португалии обострилась в середине прошлого месяца.
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