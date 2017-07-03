Шестеро пожарных пострадали при тушении лесного пожара в Португалии

Шестеро пожарных пострадали на ликвидации лесного пожара в районе города Абрантеш в центральной части Португалии, сообщает в понедельник газета "Эшпресу".

По ее данным, двое пожарных отравились угарным газом, один получил тяжелые травмы, еще трое получили легкие повреждения. Всех госпитализировали в городскую больницу Абрантеша.

Тушением пожара в этой местности, по данным издания, занимался 171 человек, также задействованы 52 автомобиля и один самолет.

Ситуация с лесными пожарами в Португалии обострилась в середине прошлого месяца.