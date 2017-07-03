Афины требуют вывода турецких войск с севера Кипра

Глава МИД Греции Никос Котсиас в понедельник на переговорах по кипрскому урегулированию потребовал вывода турецких войск с севера острова.

"Греческая сторона остается на позиции, что права на интервенцию быть не может, и что оккупационные войска должны уйти по соглашению, предусматривающему процедуру вывода", - сообщил журналистам греческий министр в Швейцарии, где проходят переговоры.

Никосия разделяет позицию Афин.

Между тем, турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш сообщил журналистам в Турции: "в том, что касается вопроса о безопасности и гарантий в отношении Турции уступок не будет".