Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9426 RUR   0.0289 GBR   2.212 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 24° 36° 6 Июл 21° 30° 7 Июл 19° 27°

Дальнее зарубежье 03.07.2017 21:45

Афины требуют вывода турецких войск с севера Кипра

Глава МИД Греции Никос Котсиас в понедельник на переговорах по кипрскому урегулированию потребовал вывода турецких войск с севера острова.

"Греческая сторона остается на позиции, что права на интервенцию быть не может, и что оккупационные войска должны уйти по соглашению, предусматривающему процедуру вывода", - сообщил журналистам греческий министр в Швейцарии, где проходят переговоры.

Никосия разделяет позицию Афин.

Между тем, турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш сообщил журналистам в Турции: "в том, что касается вопроса о безопасности и гарантий в отношении Турции уступок не будет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИПР, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ГРЕЦИЯ, ТРЕБОВАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]