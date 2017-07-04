Семья из трех человек погибла на пожаре в Орловской области

Частный жилой дом сгорел в деревне Остров Колпянского района Орловской области, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 4:23 во вторник. В доме были обнаружены обгоревшие тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка.
На месте возгорания работали силы и средства Колпнянского местного пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-23 в количестве 5 человек, 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 10:45 мск.
Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
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