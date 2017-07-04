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СНГ 04.07.2017 13:57

Семья из трех человек погибла на пожаре в Орловской области

Частный жилой дом сгорел в деревне Остров Колпянского района Орловской области, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4:23 во вторник. В доме были обнаружены обгоревшие тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка.

На месте возгорания работали силы и средства Колпнянского местного пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-23 в количестве 5 человек, 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 10:45 мск.

Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

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Тэги: РОССИЯ, ОРЕЛ, ПОЖАР, ПОГИБШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]