Семья из трех человек погибла на пожаре в Орловской области

Частный жилой дом сгорел в деревне Остров Колпянского района Орловской области, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4:23 во вторник. В доме были обнаружены обгоревшие тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка.

На месте возгорания работали силы и средства Колпнянского местного пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-23 в количестве 5 человек, 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 10:45 мск.

Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.