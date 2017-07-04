Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассчитывает на то, что Пхеньяну хватит предусмотрительности не доводить ситуацию вокруг КНДР до критической, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на слова главы государства.
"Я надеюсь, что Северная Корея не пересечет точку невозврата", - сказал президент во время встречи с экс-премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Мун Чжэ Ин также призвал Пхеньян немедленно прекратить провокации. В противном случае, добавил южнокорейский президент, он не знает, с какими последствиями столкнется КНДР, если пересечет "красную линию".
Ранее Мун Чжэ Ин заявлял о необходимости СБ ООН принять меры против КНДР в ответ на последнее ракетное испытание Пхеньяна
Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.
По данным северокорейской стороны, ракета "Хвасон-14", за пуском которой наблюдал глава государства Ким Чен Ын, пролетела 933 км и достигла высоты 2802 м.
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