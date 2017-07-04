Первые частные инвестиции привлечены для строительства соцжилья в Азербайджане

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло первые частные инвестиции на строительство социального жилья в Азербайджане, говорится в сообщении общества.

«Победителем инвестиционного конкурса на строительство трех многоэтажных жилых зданий на территории Ясамальского жилого комплекса стало ООО «KAT Holding». Строительство этих зданий должно быть завершено в течение 18 месяцев, общий объем инвестиций превысит 10 млн манатов», - говорится в сообщении MIDA.

По условиям конкурса, одно из трех зданий (12-этажное одноблочное здание на 60 квартир) инвестор передаст в распоряжение MIDA, которое организует продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье». Два других здания (12-этажное одноблочное и 9-этажное двухблочное) инвестор распродаст по рыночным ценам.

«Победителем инвестиционного конкурса на оказание услуг по прокладке телефонных, телевизионных и интернет-линий на территории Ясамальского жилого комплекса стало ООО «ENGİNET». Компания вложит в прокладку линий связи и создание коммуникационной инфраструктуры на территории комплекса инвестиции в размере 1 млн манатов», - сказано в сообщении.

Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

А.Ахундов