Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9356 RUR   0.0287 GBR   2.2044 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 36° 6 Июл 21° 30° 7 Июл 19° 27°

Финансы 04.07.2017 16:43

Первые частные инвестиции привлечены для строительства соцжилья в Азербайджане

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло первые частные инвестиции на строительство социального жилья в Азербайджане, говорится в сообщении общества.

«Победителем инвестиционного конкурса на строительство трех многоэтажных жилых зданий на территории Ясамальского жилого комплекса стало ООО «KAT Holding». Строительство этих зданий должно быть завершено в течение 18 месяцев, общий объем инвестиций превысит 10 млн манатов», - говорится в сообщении MIDA.

По условиям конкурса, одно из трех зданий (12-этажное одноблочное здание на 60 квартир) инвестор передаст в распоряжение MIDA, которое организует продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье». Два других здания (12-этажное одноблочное и 9-этажное двухблочное) инвестор распродаст по рыночным ценам.

«Победителем инвестиционного конкурса на оказание услуг по прокладке телефонных, телевизионных и интернет-линий на территории Ясамальского жилого комплекса стало ООО «ENGİNET». Компания вложит в прокладку линий связи и создание коммуникационной инфраструктуры на территории комплекса инвестиции в размере 1 млн манатов», - сказано в сообщении.

Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: MIDA, ЖИЛЬЕ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


MIDA уже рассмотрело более 420 обращений граждан, желающих получить льготное жилье MIDA отобрало подрядчиков для строительства 9 домов в жилом комплексе в Баку, стоимость контрактов оценивается около 29 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]