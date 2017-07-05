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Финансы 05.07.2017 10:30

Fitch позитивно оценивает слияние азербайджанских AtaBank и CDB

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings позитивно оценивает слияние двух азербайджанских банков – AtaBank и Caspian Development Bank (CDB).

"Сделка по слиянию была завершена в мае 2017 года, в результате чего CDB прекратил деятельность как отдельное юридическое лицо. После слияния контроль над объединенным банком перешел к Synergy Group (SG), который направил 20 млн манатов на увеличение уставного капитала AtaBank", - отмечается в сообщении агентства.

Агентство позитивно оценивает увеличение капитализации объединенного банка. В результате показатель адекватности капитала первого уровня и адекватность капитала банка увеличились до 21,4% и 22,9% соответственно (нормативные минимумы составляют 5% и 10%) с 12,8% и 14,2% на конец апреля 2017 года.

Fitch отмечается, что данное слияние не оказывает непосредственного влияния на рейтинги AtaBank (B-/негативный). При этом агентство проведет дальнейший детальный анализ, чтобы получить более четкое представление о кредитном профиле банка после слияния и рассмотреть потенциальные оценочные последствия.

В сообщении отмечается, что Fitch отрицательно оценивает ослабление качества активов AtaBank, чьи неработающие кредиты увеличились примерно до 30% от общих кредитов на конец 2016 года с 13% на конец 2015 года, CDB сообщила о незначительных просроченных кредитах на конец 2016 года.

По оценкам Fitch, совокупный коэффициент NPL для объединенного банка должен составлять около 23%.

При этом агентство не исключает, что качество активов объединенного банка может оказаться несколько хуже.

Как сообщалось ранее, совокупный капитал AtaBank в результате консолидации вырос до 142,8 млн манатов, благодаря чему по этому показателю банк поднялся с 18-го на 4-ое место на рынке.

Активы банка достигли 607,3 млн манатов, что позволило подняться с 14-го на 8-ое место, портфель по срочным вкладам достиг 222,7 млн манатов, что является 6-ым показателем в банковском секторе.

Кредитный портфель AtaBank достиг 546,1 млн манатов, что является 4-ым показателем среди банков страны.

AtaBank создан в 1994 году.

Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Оба банка входят в Synergy Group.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, СЛИЯНИЕ, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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