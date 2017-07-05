Пакистанский премьер начал визит в Таджикистан

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в среду в Душанбе с двухдневным официальным визитом.
"Сегодня в "Касри миллат" (Дворец нации) состоится официальная церемония встречи премьер-министр Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа. В рамках официального визита в Таджикистан Мухаммад Наваз Шариф встретится с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода", - сообщили в управлении информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана.
В ведомстве отметили, что К.Расулзода вместе с другими официальными представителями встретил в международном аэропорту Душанбе Н.Шарифа.
Премьер-министр Пакистана также примет участие в трехсторонней встрече с лидерами Таджикистана и Афганистана, на которой планируется обсудить широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности, добавили в МИД Таджикистана.
6 июля в Душанбе состоится встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта стоительства ЛЭП CASA-1000. Помимо Н.Шарифа в ней примут участие президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Ашраф Гани, а также премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
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