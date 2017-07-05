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СНГ 05.07.2017 10:49

Пакистанский премьер начал визит в Таджикистан

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в среду в Душанбе с двухдневным официальным визитом.

"Сегодня в "Касри миллат" (Дворец нации) состоится официальная церемония встречи премьер-министр Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа. В рамках официального визита в Таджикистан Мухаммад Наваз Шариф встретится с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода", - сообщили в управлении информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана.

В ведомстве отметили, что К.Расулзода вместе с другими официальными представителями встретил в международном аэропорту Душанбе Н.Шарифа.

Премьер-министр Пакистана также примет участие в трехсторонней встрече с лидерами Таджикистана и Афганистана, на которой планируется обсудить широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности, добавили в МИД Таджикистана.

6 июля в Душанбе состоится встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта стоительства ЛЭП CASA-1000. Помимо Н.Шарифа в ней примут участие президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Ашраф Гани, а также премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]