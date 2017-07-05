США сняли запрет на провоз электронных устройств на авиарейсах из Турции и ОАЭ

Американские власти отменили действие запрета на провоз ноутбуков и других электронных устройств в салонах самолетов, которые направляются из Турции в США, сообщает в среду турецкое агентство "Доган".
Накануне о том, что запрет будет снят, заявил турецкий министр транспорта Ахмет Арслан.
Во вторник в стамбульском аэропорту имени Ататюрка британские и американские представители провели проверку мер безопасности.
Тем временем, о снятии ограничений со стороны США на провоз электроники в салонах самолетов также сообщила в среду базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates.
"Авиакомпания Emirates усердно работала над тем, чтобы обеспечить усиленные меры безопасности и стандарты, соответствующие требованиям министерства внутренней безопасности США, которые касаются руководящих принципов безопасности всех авиарейсов, направляющихся в США", - сказал представитель авиакомпании.
В марте в США ввели запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов в восьми странах - Египте, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции.
Посол Израиля в Баку потрясен гибелью мирных азербайджанских жителей в зоне карабахского конфликта в результате армянских обстрелов
Международное сообщество должно дать оценку гибели азербайджанских мирных граждан в результате армянских обстрелов – депутат Госдумы РФ
Экспортеры ненефтяной продукции в Азербайджане в I полугодии получили поощрения из госбюджета на 1,3 млн манатов
Государственный зерновой фонд Азербайджана отмечает низкое качество местного зерна
Центр по международной торговле и ЕС помогут азербайджанскому бизнесу диверсифицировать и увеличить экспорт
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями в 2019 году
Лайнер авиакомпании "Азур эйр" на пути из Паттайи в Хабаровск совершил незапланированную посадку в Бангкоке, так как пассажиру стало плохо
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
29 выпускников Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в STAR (Турция)
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»