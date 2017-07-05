Экспортеры ненефтяной продукции в Азербайджане в I полугодии получили поощрения из госбюджета на 1,3 млн манатов

Компании, занимающиеся экспортом ненефтяной продукции, в январе-июне 2017 года получили из госбюджета Азербайджана поощрения на сумму 1,3 млн манатов, заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев.
«В январе-июне экспортеры получили поощрения на 1,3 млн манатов», - сказал С.Бабаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
В октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.
К товарам применяются следующие коэффициенты: мед – 1,5, сухофрукты – 1,5, хурма – 1, гранат – 1, мучные кондитерские изделия – 1,5, консервированные овощи и фрукты – от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре – 2, фруктовые и овощные соки – 2, соусы и пряности – 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки – 1,5, вина и другие алкогольные напитки – 2, Нафталановая мазь – 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи – 2, одежда и другие изделия из хлопка – 2, шелк – 1,5, ковры – 2.
В госбюджете Азербайджана на 2017 год предусмотрено 10 млн манатов на выплату поощрений экспортерам ненефтяной продукции.
А.Ахундов
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