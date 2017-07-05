Страховщики Азербайджана в январе-мае сократили премии на 1%, увеличили выплаты - на 12%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-мае 2017 года составили 240 млн 115 тыс. 423,63 манатов, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 172 млн 647 тыс. 33,03 манатов или 71,9% всех премий по рынку.
По обязательным видам страхования премии в январе-мае составили 67 млн 468 тыс. 390,6 манатов.
По данным палаты, премии страховщиков по страхованию жизни в январе-мае 2017 года составили 92 млн 138 тыс. 774,7 манатов или 38,4% всех премий по рынку.
В январе-мае текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 97 млн 900 тыс. 505,9 манатов, что на 11,7% выше показателя за январь-май 2016 года.
При этом выплаты по добровольным видам страхования составили 75 млн 934 тыс. 496,59 манатов или 77,6% всех возмещений страховщиков. По обязательным видам страхования выплаты составили 21 млн 966 тыс. 9,31 манатов.
По данным палаты, выплаты страховщиков по страхованию жизни в январе-мае 2017 года составили 48 млн 822 тыс. 192,79 манатов или 49,9% выплат страховых компаний за отчетный период.
А.Ахундов
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