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Внешняя политика 05.07.2017 18:41

Группа миротворцев из Азербайджана в порядке ротации отправлена в Афганистан

Группа в составе 44 военнослужащих Азербайджана в порядке ротации отправилась в Афганистан, сообщает министерство обороны.

"В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 44 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", - отмечает Минобороны.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]