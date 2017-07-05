Группа миротворцев из Азербайджана в порядке ротации отправлена в Афганистан

Группа в составе 44 военнослужащих Азербайджана в порядке ротации отправилась в Афганистан, сообщает министерство обороны.

"В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 44 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", - отмечает Минобороны.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

Р.Бабаев