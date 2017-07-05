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Регион 05.07.2017 19:54

Турция и Германия нуждаются друг в друге и имеют много общего - Эрдоган

Власти Турции должны активно сотрудничать с Германией в связи с тем, что обе страны имеют общие интересы и задачи, заявил в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы нуждаемся друг в друге и должны это беречь", - сказал президент Турции в интервью немецкому изданию "Цайт".

При этом Р.Т.Эрдоган напомнил, что как Анкара, так и Берлин являются членами НАТО и обладают тесными связями в экономике и торговле.

Помимо этого, на территории ФРГ проживают три миллиона турецких граждан, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и Р.Т.Эрдоган, вероятно, проведут переговоры в Гамбурге в четверг - за день до начала саммита "Большой двадцатки".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФРГ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]