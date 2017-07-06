Член Палаты представителей штата Аризона требует от Саргсяна найти и наказать виновных в убийстве азербайджанских мирных граждан

Член Палаты представителей штата Аризона (США) Дональд Шутер (Donald Shooter) направил письмо президенту Армении Сержу Саргсяну с заявлением о неприемлемости убийства азербайджанских гражданских лиц, особенно детей.
ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
"В своем письме Д.Шутер указал С.Саргсяну о неприемлемости убийства гражданских лиц, особенно детей. Тем самым Армения грубо нарушила международные нормы права", - отмечается в тексте письма, копия которого также была направлена в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.
Д.Шутер также подчеркнул, что Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана и провела этническую чистку в отношении азербайджанцев.
При этом он отметил, что ВС Армении не в первый раз применяют силу против мирного азербайджанского гражданского населения, особенно подчеркнул события в Ходжалы.
"В своем письме Д.Шутер выразил сожаление тем, что резолюции Совбеза ООН по немедленной деоккупации территорий Азербайджана остаются невыполненными и нагорно-карабахский конфликт представляет собой высокий риск безопасности Южного Кавказа.
"Д.Шутер призвал С.Саргсяна осудить чудовищное убийство двухлетней девочки и ее бабушки и привлечь к ответственности лиц, виновных в этом, а также принять меры, чтобы не допустить повторения таких трагедий", - отмечается в сообщении Генконсульства.
А.Азизов
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