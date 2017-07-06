Меморандум, в котором США выражают согласие на продажу Польше батарей "Пэтриот", подписан в Варшаве, сообщил в четверг глава министерства национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.
"Конфигурация, в которой мы получим ракеты "Пэтриот", специально адаптирована к требованиям Польши", - сказал глава польского оборонного ведомства.
"Это действительно большой шаг в направлении увеличения безопасности польского государства. Мы покупаем ракетные системы "Пэтриот" в самой современной конфигурации, - сказал в свою очередь в эфире польского телеканала ТВН24 замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик.
Ожидается, что поставки будут осуществлены до 2022 года.
Посольство США в Баку призвало американских граждан к бдительности в связи с возможными акциями
Глава ИВ Физулинского района рассказал военным атташе о ситуации в прифронтовой зоне
Глава Генштаба ВС Азербайджана примет участие в международной конференции в США
Покупка азербайджанского метанолового завода обошлась SOCAR в 810 млн манатов
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали более 12 тыс. полисов Green Card
Курс маната к доллару по итогам валютного аукциона - 1,7022 манат/$1
Сборная Азербайджана в июльском рейтинге ФИФА опустилась на 80-ое место
Азербайджанские пограничники задержали контрабандистов сигарет из Ирана
Ученые Перу воссоздали внешность женщины, правившей здесь 1,7 тыс. лет назад
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) выпустил рублевую карту «Баку-Москва»
В Баку состоялся пятый CEO Lunch
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»