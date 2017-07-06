Меморандум, в котором США выражают согласие на продажу Польше батарей "Пэтриот", подписан в Варшаве, сообщил в четверг глава министерства национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.

"Конфигурация, в которой мы получим ракеты "Пэтриот", специально адаптирована к требованиям Польши", - сказал глава польского оборонного ведомства.

"Это действительно большой шаг в направлении увеличения безопасности польского государства. Мы покупаем ракетные системы "Пэтриот" в самой современной конфигурации, - сказал в свою очередь в эфире польского телеканала ТВН24 замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик.

Ожидается, что поставки будут осуществлены до 2022 года.