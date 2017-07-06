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Дальнее зарубежье 06.07.2017 11:17

В Варшаве подписано соглашение на поставку Польше американских систем "Пэтриот"

Меморандум, в котором США выражают согласие на продажу Польше батарей "Пэтриот", подписан в Варшаве, сообщил в четверг глава министерства национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.

"Конфигурация, в которой мы получим ракеты "Пэтриот", специально адаптирована к требованиям Польши", - сказал глава польского оборонного ведомства.

"Это действительно большой шаг в направлении увеличения безопасности польского государства. Мы покупаем ракетные системы "Пэтриот" в самой современной конфигурации, - сказал в свою очередь в эфире польского телеканала ТВН24 замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик.

Ожидается, что поставки будут осуществлены до 2022 года.

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Тэги: ПОЛЬША, ПЭТРИОТ, ПОСТАВКА, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]