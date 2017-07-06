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Внешняя политика 06.07.2017 17:51

Президент Алиев в июле совершит визит в Латвию - Вейонис

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле совершит визит в Латвию.

"Я рад содействовать интенсивному развитию и дружеским связям между Латвией и Азербайджаном. Надеюсь увидеть Вас в Риге в июле", - отмечается в поздравлении латвийского президента Раймондса Вейониса в адрес И.Алиева по случаю Дня Республики.

Текст поздравления латвийского президента опубликован на сайте азербайджанского лидера.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЛАТВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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