Президент Алиев в июле совершит визит в Латвию - Вейонис

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле совершит визит в Латвию.

"Я рад содействовать интенсивному развитию и дружеским связям между Латвией и Азербайджаном. Надеюсь увидеть Вас в Риге в июле", - отмечается в поздравлении латвийского президента Раймондса Вейониса в адрес И.Алиева по случаю Дня Республики.

Текст поздравления латвийского президента опубликован на сайте азербайджанского лидера.

А.Азизов