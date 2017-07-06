В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж

6 июля в Азербайджане отметили День семьи, любви и верности*. Праздник прошел в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ). Здесь чествовали супружеские пары, которые счастливо состоят в браке не один десяток лет. Медали «За любовь и верность» были торжественно вручены семейным парам: Владимиру и Галине Смирновым (50 лет в браке), Валерию Кочеткову и Алле Кондратенко (32 года в браке), Владимиру и Валентине Копировским (54 года в браке), Владимиру и Любови Красюковым (36 лет в браке), Ахмедше и Зейнаб Акмановым (51 год в браке), Теяру Ибрагимову и Лидии Шаговой (30 лет в браке), Анатолию и Алле Гусейновым (60 лет в браке).

Праздник был организован представительством Россотрудничества в Азербайджане, при участии Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

С приветствием к собравшимся обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

В церемонии вручения медалей «За любовь и верность», учрежденных в Российской Федерации, приняли участие атаман Землячества казаков Азербайджана Юрий Чигирев, заместитель председателя Общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество» Вадим Ильясов, председатель Хазарского районного отделения Русской общины Азербайджана Любовь Коротеева и член Правления Общественного объединения татарской культуры «Туган тел» Руслан Абдикеев.

Среди гостей праздничного мероприятия были второй секретарь Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Алла Наниева и генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Азербйджан» Александр Иванов.

В праздничном концерте приняли участие студентка Бакинского Славянского университета Назрин Сафарова, лауреат международных конкурсов, студент Азербайджанского государственного экономического университета Аслан Азимзаде, лауреат конкурса «Родники души» Зара-Баку, студент Бакинской музыкальной академии Орхан Джалилов, лауреат международных конкурсов Улькер Алиева, студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Айтадж Шахмаркызы, лауреаты международных конкурсов Сеид Самедов и Нурана Салаева.

Вёл церемонию студент Астраханского государственного университета Саги Найибов.

Праздник в РИКЦ продолжился в тёплой обстановке семейным чаепитием.

* День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании комитета по социальной политике была единогласно одобрена инициатива об учреждении нового праздника. Дата 8 июля была выбрана в связи с тем, что в этот день Русская православная церковь отмечает день святых Петра и Февронии - покровителей семьи и любви, живших по преданию на Руси в XIII веке. Их супружеский союз считается образцом христианского брака.