Дипломаты в ООН сообщают, что Россия заблокировала заявление Совбеза по КНДР - СМИ

Россия заблокировала одобрение заявления СБ ООН, в котором решительно осуждается запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и повторяется призыв о необходимости принять "дальнейшие значительные меры" по решению северокорейской проблемы, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс в четверг со ссылкой на дипломатов из ООН.
"Дипломаты, говоря на условиях анонимности, сообщили, что ближайший соратник Северной Кореи Китай, одобрил текст", - говорится в сообщении.
По их словам, обсуждение документа продолжается и в четверг, чтобы найти вариант, который устроит все 15 членов Совбеза.
Согласно одному из собеседников агентства, "Россия выразила неодобрение, так как в предложенном заявлении говорится, что был произведен запуск именно МБР".
Накануне заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что ситуация, связанная с последним испытанием КНДР баллистической ракеты, требует изучения и уточнения.
Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты
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