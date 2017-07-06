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Дальнее зарубежье 06.07.2017 21:26

Дипломаты в ООН сообщают, что Россия заблокировала заявление Совбеза по КНДР - СМИ

Россия заблокировала одобрение заявления СБ ООН, в котором решительно осуждается запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и повторяется призыв о необходимости принять "дальнейшие значительные меры" по решению северокорейской проблемы, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс в четверг со ссылкой на дипломатов из ООН.

"Дипломаты, говоря на условиях анонимности, сообщили, что ближайший соратник Северной Кореи Китай, одобрил текст", - говорится в сообщении.

По их словам, обсуждение документа продолжается и в четверг, чтобы найти вариант, который устроит все 15 членов Совбеза.

Согласно одному из собеседников агентства, "Россия выразила неодобрение, так как в предложенном заявлении говорится, что был произведен запуск именно МБР".

Накануне заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что ситуация, связанная с последним испытанием КНДР баллистической ракеты, требует изучения и уточнения.

Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты

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Тэги: ООН, КНДР, ДОКУМЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]