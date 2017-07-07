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Карабахский конфликт 07.07.2017 14:24

Содокладчики ПАСЕ призывают Ереван и Баку возобновить переговоры по Карабаху

Содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану и Армении выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в зоне карабахского конфликта, в результате чего погибли азербайджанские гражданские лица.

"Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении (Алан Мейл, Джузеппе Галац) и Азербайджану (Стефан Шеннах, Цезарь Пред) выразили свою обеспокоенность в связи с эскалацией насилия вблизи села Алханлы Физулинского района Азербайджана. Содокладчики выразили сожаление тем фактом, что это привело к гибели гражданского населения, в том числе двухлетнего ребенка", - отмечается в сообщении ПАСЕ.

В связи с этим содокладчики призвали стороны нагорно-карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

"Содокладчики подчеркнули, что не может быть военного решения конфликта", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

А.Азизов

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Тэги: ПАСЕ, КАРАБАХ, РЕАКЦИЯ


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