Комитет ПА ОБСЕ принял предложение Баку, отвергнув предложение Еревана по одной из резолюций

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во время обсуждения проекта резолюции «О расширении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и благосостояния в регионе ОБСЕ» принял поправки азербайджанской стороны и отверг предложение армянской стороны.

«На проходящем в Минске заседании комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ азербайджанская и армянская делегация выступили с поправками в проект резолюции «О расширении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и благосостояния в регионе ОБСЕ», - говорится в сообщении азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ.

Члены комитета отклонили предложение армянской делегации о включении в резолюцию "принципа права наций на самоопределение".

Большинством голосов было принято предложение вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева по включению в статью 8 резолюции поправки, требующей урегулирования существующих на пространстве ОБСЕ конфликтов исключительно "в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ".

Кроме этого, была принята и второе предложение азербайджанской стороны. В частности, в ст. 14 проекта резолюции включена поправка, которая касается обеспечения необходимых условий для добровольного, безопасного, достойного и беспрепятственного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли, а также содержит обеспокоенность в связи с тяжелым гуманитарным положением лишенных имущественных прав граждан.

Р.Бабаев