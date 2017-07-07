Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 28° 9 Июл 22° 29° 10 Июл 23° 32°

Внешняя политика 07.07.2017 15:28

Комитет ПА ОБСЕ принял предложение Баку, отвергнув предложение Еревана по одной из резолюций

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во время обсуждения проекта резолюции «О расширении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и благосостояния в регионе ОБСЕ» принял поправки азербайджанской стороны и отверг предложение армянской стороны.

«На проходящем в Минске заседании комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ азербайджанская и армянская делегация выступили с поправками в проект резолюции «О расширении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и благосостояния в регионе ОБСЕ», - говорится в сообщении азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ.

Члены комитета отклонили предложение армянской делегации о включении в резолюцию "принципа права наций на самоопределение".

Большинством голосов было принято предложение вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева по включению в статью 8 резолюции поправки, требующей урегулирования существующих на пространстве ОБСЕ конфликтов исключительно "в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ".

Кроме этого, была принята и второе предложение азербайджанской стороны. В частности, в ст. 14 проекта резолюции включена поправка, которая касается обеспечения необходимых условий для добровольного, безопасного, достойного и беспрепятственного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли, а также содержит обеспокоенность в связи с тяжелым гуманитарным положением лишенных имущественных прав граждан.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ-ПА, РЕЗОЛЮЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]