В горах грузинской Хевсуретии ищут группу туристов, предположительно, граждан США

Грузинские спасатели ищут пять туристов, пропавших в Хевсуретии - высокогорном регионе на северо-востоке страны, который на севере граничит с Россией, сообщают в пятницу местные СМИ.

По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в четверг вечером в центр оперативной помощи поступило сообщение о том, что группа из пяти туристов находится в Хевсуретии на территории, прилегающей, предположительно, к башне Гуро, и просит о помощи.

"Сразу после этого были определены координаты и начаты поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Личности туристов пока официально не установлены.

Проблемы у туристов, которыми по информации СМИ, являются граждане США, могли возникнуть из-за непогоды. Сильные дожди с оползневыми явлениями в Хевсуретии продолжаются вторые сутки.