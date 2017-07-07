В горах грузинской Хевсуретии ищут группу туристов, предположительно, граждан США

Грузинские спасатели ищут пять туристов, пропавших в Хевсуретии - высокогорном регионе на северо-востоке страны, который на севере граничит с Россией, сообщают в пятницу местные СМИ.
По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в четверг вечером в центр оперативной помощи поступило сообщение о том, что группа из пяти туристов находится в Хевсуретии на территории, прилегающей, предположительно, к башне Гуро, и просит о помощи.
"Сразу после этого были определены координаты и начаты поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Личности туристов пока официально не установлены.
Проблемы у туристов, которыми по информации СМИ, являются граждане США, могли возникнуть из-за непогоды. Сильные дожди с оползневыми явлениями в Хевсуретии продолжаются вторые сутки.
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