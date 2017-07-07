Путин на G20 прогнозирует рост ВВП РФ в 2017 г. на 2% - Орешкин

Президент Владимир Путин в ходе рабочего заседания в ходе саммита лидеров стран "двадцатки" заявил, что по итогам текущего года ВВП России вырастет на 2%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Президент Путин прокомментировал ситуацию в российской экономике. Он отметил, что рецессия в России закончилась, экономика вернулась к росту, что ожидается по итогам 2017 года рост на уровне 2%", - сказал М.Орешкин.