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Дальнее зарубежье 08.07.2017 09:24

Свыше ста участников акций протеста в Гамбурге задержаны полицией - СМИ

К утру субботы обстановка в немецком Гамбурге, где проходит акции протеста в связи с саммитом "большой двадцатки", успокоилась, задержано более ста человек, передает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

По ее данным, в ходе столкновений с протестующими ранения получили 197 сотрудников полиции, задержано более 100 человек.

Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.

Отмечается, что в течение ночи в нескольких районах происходили беспорядки: на улице Шультерблатт участники акции протеста бросали в сотрудников полиции камни, бутылки и "коктейли Молотова", а в районе Штерншанце "порядка 500 человек мародерствовали в одном из супермаркетов".

"Сейчас обстановка в городе успокоилась", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАМБУРГ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]