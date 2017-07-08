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Дальнее зарубежье 08.07.2017 20:13

Меркель заявила о наличии глубоких разногласий между ней и Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе пресс-конференции в Гамбурге о сохранении несогласия с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ряду вопросов по итогам двусторонних переговоров в рамках G20.

По итогам встречи с Р.Т.Эрдоганом канцлер Германии отметила, что ФРГ "уважает усилия Турции в том, что касается приема беженцев", вынужденных бежать из Сирии из-за гражданской войны.

В то же время, она заявила, что между двумя странами остаются глубокие разногласия по ряду вопросов, включая аресты в Турции после неудавшейся попытки госпереворота летом прошлого года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]