Турция не допустит появление курдского государства в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, что Анкара не допустит появление курдского государства на севере Сирии.

"Мы не потерпим курдского государства на севере Сирии", - приводит заявление президента Турции агентство "Анадолу".