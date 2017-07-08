Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 29° 11 Июл 23° 31° 12 Июл 22° 28°

Регион 08.07.2017 20:24

Турция не допустит появление курдского государства в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, что Анкара не допустит появление курдского государства на севере Сирии.

"Мы не потерпим курдского государства на севере Сирии", - приводит заявление президента Турции агентство "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЭРДОГАН, КУРДЫ


Похожие новости


Информация об отправке казахстанских и киргизских военных в Сирию могла быть истолкована неверно - экс-президент Турции Турецкий фонд построит 80 мечетей в Сирии Турция воздвигла стену на границе с Сирией Путин и Эрдоган условились продолжить усилия по сирийскому урегулированию, в том числе в вопросе создания зон деэскалации - Кремль Шойгу: специалисты РФ постоянно работают в Анкаре и Тегеране над механизмами контроля в зонах деэскалации в Сирии Турция усилила оборону на участке границы с сирийским районом Африн, контролируемом курдами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]