На европейском газовом рынке существуют искусственные ограничения и перекосы - Новак

Для беспрепятственного развития торговых отношений, перетока капитала необходимы понятные прозрачные правила игры без политических составляющих, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на Мировом нефтяном конгрессе.

"Мы часто сталкиваемся в последнее время с искусственными ограничениями развития инфраструктуры, с искусственными преференциями определённым источникам энергии и поставщикам", - пояснил он.

"Три года назад на Мировом нефтяном конгрессе в Москве мы говорили о возможности таких рискованных действий, в частности, применительно к европейскому газовому рынку. Видим откровенный саботаж экономически обоснованных и привлекательных для потребителей инфраструктурных проектов, таких, например, как "Северный поток 2", мешающий коммерческим отношениям между компаниями", - отметил министр.

"Определённый перекос мы наблюдаем и в энергетической политике некоторых стран, которые отказываются от эффективных и чистых источников энергии: атом, газ - под влиянием политических соображений", - добавил А.Новак.

"Не добавляет стабильно и ставшие в последнее время модными различного рода ограничения, особенно экстерриториальные ограничения. Они охватывают сферы торговли, инвестиций, распространения технологий. По сути эта политика является продолжением протекционизма, который противоречит принципам Всемирной торговой организации и других международных организаций", - подчеркнул он.

По словам министра, подобные действия нарушают рыночные механизмы функционирования отрасли и создают искусственные барьеры на пути к прогрессу. "Уверен, что только открытые, основанные на единых нормах и стандартах, торговые связи и технологическое сотрудничество будут способствовать развитию глобальной экономики и международной кооперации", - сказал А.Новак.

"Россия сегодня является одной из ведущих энергетических держав, гарантом энергобезопасности. Мы видим колоссальный нереализованный потенциал для сотрудничества и инвестиций. Мы будем продолжать работать над его реализацией со всеми заинтересованными партнерами", - резюмировал он.