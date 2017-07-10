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Регион 10.07.2017 15:23

Более 40 человек задержаны в Турции по подозрению в причастности к прошлогодней попытке переворота

Правоохранительные органы Турции задержали 42 человека, вероятно, причастных к неудачному военному перевороту в 2016 году, передает в понедельник турецкое агентство "Анадолу".

Задержания были проведены среди сотрудников двух университетов в Стамбуле, в том числе Босфорского университета.

Среди арестованных числятся 19 университетских преподавателей, критически настроенных к нынешним властям в Турции. Все они обвиняются в связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]