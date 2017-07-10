Более 40 человек задержаны в Турции по подозрению в причастности к прошлогодней попытке переворота

Правоохранительные органы Турции задержали 42 человека, вероятно, причастных к неудачному военному перевороту в 2016 году, передает в понедельник турецкое агентство "Анадолу".

Задержания были проведены среди сотрудников двух университетов в Стамбуле, в том числе Босфорского университета.

Среди арестованных числятся 19 университетских преподавателей, критически настроенных к нынешним властям в Турции. Все они обвиняются в связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились.