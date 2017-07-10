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Дальнее зарубежье 10.07.2017 15:51

Катар гарантирует поставки СПГ, несмотря на изоляцию - министр энергетики

Катар гарантирует продолжение поставок сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок, несмотря на "незаконную блокаду", введенную против него соседними государствами, заявил на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017 в Стамбуле министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

"Катар сохраняет приверженность всем соглашениям с партнерами и намерен сохранить этот статус, несмотря на незаконное и несправедливое эмбарго против него", - сказал он согласно письменному заявлению, распространенному министерством энергетики Катара после сессии.

Три четверти катарского экспорта СПГ приходятся на Японию, Индию, Южную Корею, Китай, и дипломатический кризис их не затронул, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление катарского Минэнерго.

По словам М.ас-Сады, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн покупали лишь 8% экспортируемого Катаром сжиженного газа, поэтому экономические последствия блокады для этой отрасли будут ограниченными.

Как сообщалось, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

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Тэги: КАТАР, СПГ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]