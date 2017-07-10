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СНГ 10.07.2017 16:23

Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 18,4%, до 10,3 млн человек

Российские авиакомпании в июне 2017 г. увеличили перевозки в годовом выражении на 18,4%, до 10,3 млн человек, сообщила Росавиация.

Пассажирооборот вырос на 21,6%, до 25,3 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил 83,1%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 0,7 процентного пункта. Процент коммерческой загрузки вырос на 2,8 п.п., до 71,4%.

За январь-июнь авиакомпании перевезли 46,15 млн пассажиров (+21,2% к прошлому году), пассажирооборот увеличился на 24,8%, до 114,596 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел за первые 6 месяцев года составил 80,3% (+2,5 п.п), процент коммерческой загрузки - 68,3% (+3,1 п.п).

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКОМПАНИИ, ПАССАЖИРОПОТОК, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]