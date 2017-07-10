Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 18,4%, до 10,3 млн человек

Российские авиакомпании в июне 2017 г. увеличили перевозки в годовом выражении на 18,4%, до 10,3 млн человек, сообщила Росавиация.

Пассажирооборот вырос на 21,6%, до 25,3 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил 83,1%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 0,7 процентного пункта. Процент коммерческой загрузки вырос на 2,8 п.п., до 71,4%.

За январь-июнь авиакомпании перевезли 46,15 млн пассажиров (+21,2% к прошлому году), пассажирооборот увеличился на 24,8%, до 114,596 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел за первые 6 месяцев года составил 80,3% (+2,5 п.п), процент коммерческой загрузки - 68,3% (+3,1 п.п).