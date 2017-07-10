США и Турция начали восстанавливать утраченное взаимное доверие - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на улучшение отношений Вашингтона и Анкары и заявил, что стороны начали восстанавливать утраченной взаимное доверие, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Выступая в Стамбуле перед работающими в Турции американскими дипломатами, Р.Тиллерсон заявил, что трижды встречался с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом с тех пор, как занял пост госсекретаря США, и с каждым разом тон беседы улучшался.

Он также отметил, что, несмотря на то, что определённые вызовы еще есть, первые шаги для восстановления отношений были сделаны.