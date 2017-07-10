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Дальнее зарубежье 10.07.2017 17:47

США и Турция начали восстанавливать утраченное взаимное доверие - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на улучшение отношений Вашингтона и Анкары и заявил, что стороны начали восстанавливать утраченной взаимное доверие, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Выступая в Стамбуле перед работающими в Турции американскими дипломатами, Р.Тиллерсон заявил, что трижды встречался с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом с тех пор, как занял пост госсекретаря США, и с каждым разом тон беседы улучшался.

Он также отметил, что, несмотря на то, что определённые вызовы еще есть, первые шаги для восстановления отношений были сделаны.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]