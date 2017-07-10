Общее число пострадавших при пожаре в торговом центре в Москве составляет 14 человек - источник

Четырнадцать человек пострадали в результате пожара в торговом центре "Рио" на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"За медицинской помощью обратились 14 человек, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.