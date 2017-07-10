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СНГ 10.07.2017 20:49

Общее число пострадавших при пожаре в торговом центре в Москве составляет 14 человек - источник

Четырнадцать человек пострадали в результате пожара в торговом центре "Рио" на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"За медицинской помощью обратились 14 человек, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ПОЖАР, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]