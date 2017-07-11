Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire Hathaway стоимостью $3,2 млрд

Известный американский инвестор Уоррен Баффет передал благотворительным фондам акции основанной им инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. на сумму порядка $3,17 млрд.
Как говорится в сообщении Berkshire Hathaway, У.Баффет пожертвовал в общей сложности 18,6 млн акций класса "B" пяти благотворительным организациям: фонду Билла и Мелинды Гейтс, фонду Susan Thompson Buffett Foundation, основанному в честь его покойной жены Сьюзан Томсон, а также фондам Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют его дочь и сыновья.
В прошлом году У.Баффет передал тем же фондам акции Berkshire Hathaway стоимостью $2,86 млрд.
86-летний У.Баффет является крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, по данным на конец марта ему принадлежало 32,7% голосующих акций инвесткомпании.
Миллиардер конвертировал принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway класса "A" в бумаги класса "B", чтобы сделать пожертвования.
Стоимость акций класса "B" подскочила на 19% за последние 12 месяцев.
В 2006 году миллиардер пообещал пожертвовать 85% принадлежащих ему акций Berkshire Hathaway фонду Билла и Мелинды Гейтс.
В общей сложности У.Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire на сумму $27,54 млрд.
В сообщении Berkshire Hathaway отмечается, что миллиардер намерен направить на благотворительные цели все принадлежащие ему акции инвесткомпании через ежегодные пожертвования.
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