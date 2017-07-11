Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 29° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

Дальнее зарубежье 11.07.2017 11:11

Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire Hathaway стоимостью $3,2 млрд

Известный американский инвестор Уоррен Баффет передал благотворительным фондам акции основанной им инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. на сумму порядка $3,17 млрд.

Как говорится в сообщении Berkshire Hathaway, У.Баффет пожертвовал в общей сложности 18,6 млн акций класса "B" пяти благотворительным организациям: фонду Билла и Мелинды Гейтс, фонду Susan Thompson Buffett Foundation, основанному в честь его покойной жены Сьюзан Томсон, а также фондам Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют его дочь и сыновья.

В прошлом году У.Баффет передал тем же фондам акции Berkshire Hathaway стоимостью $2,86 млрд.

86-летний У.Баффет является крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, по данным на конец марта ему принадлежало 32,7% голосующих акций инвесткомпании.

Миллиардер конвертировал принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway класса "A" в бумаги класса "B", чтобы сделать пожертвования.

Стоимость акций класса "B" подскочила на 19% за последние 12 месяцев.

В 2006 году миллиардер пообещал пожертвовать 85% принадлежащих ему акций Berkshire Hathaway фонду Билла и Мелинды Гейтс.

В общей сложности У.Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire на сумму $27,54 млрд.

В сообщении Berkshire Hathaway отмечается, что миллиардер намерен направить на благотворительные цели все принадлежащие ему акции инвесткомпании через ежегодные пожертвования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИЛЛИАРДЕР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Дональд Трамп во вторник объявит о готовности участвовать в президентской гонке Миллиардер Трамп возложил на Обаму ответственность за события в Балтиморе Миллиардер Трамп формирует комитет, который изучит вопрос его участия в борьбе за пост президента США Миллиардер Трамп намерен участвовать в борьбе за пост президента США Основатель Си-Эн-Эн признался, что встречается с четырьмя женщинами: по одной на каждую неделю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]