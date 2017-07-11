Минтруда Азербайджана обеспечило в I полугодии погашение перед работниками задержек по соцвыплатам на свыше 70 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в январе-июне 2017 года выплату работодателями работникам задержанных социальных платежей на общую сумму 70,828 тыс. манатов, сообщает отдел общественных связей Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.
"В том числе 93,6% этих выплат пришлось на зарплату, остальное – на социальные выплаты и компенсации за полученный ущерб", - подчеркивает Минтруда.
Р.Бабаев
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