Прокуратура Турции выдала ордеры на арест более 100 технических специалистов, подозреваемых в связях с Гюленом

Полиция Турции задержала 52 из 105 человек, на которых прокуратура страны выдала ордер на арест по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле прошлого года, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Полиция проводит задержание экс-сотрудников Совета по научно-техническим исследованиям Турции и чиновников в сфере телекоммуникаций в восьми провинциях страны. Предположительно, все эти люди пользовались мессенджером ByLock, который, по заявлениям правительства, использовали последователи оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.

Накануне прокуратура Анкары выдала еще 115 ордеров на арест чиновников и членов преподавательского состава стамбульских университетов, в том числе Босфорского университета. Полиция задержала не менее 47 человек.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Более 240 человек стали жертвами происшедшего.