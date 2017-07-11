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Регион 11.07.2017 12:05

Прокуратура Турции выдала ордеры на арест более 100 технических специалистов, подозреваемых в связях с Гюленом

Полиция Турции задержала 52 из 105 человек, на которых прокуратура страны выдала ордер на арест по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле прошлого года, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Полиция проводит задержание экс-сотрудников Совета по научно-техническим исследованиям Турции и чиновников в сфере телекоммуникаций в восьми провинциях страны. Предположительно, все эти люди пользовались мессенджером ByLock, который, по заявлениям правительства, использовали последователи оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.

Накануне прокуратура Анкары выдала еще 115 ордеров на арест чиновников и членов преподавательского состава стамбульских университетов, в том числе Босфорского университета. Полиция задержала не менее 47 человек.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Более 240 человек стали жертвами происшедшего.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ТЕХСПЕЦИАЛИСТЫ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]