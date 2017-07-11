Прокуратура Турции выдала ордеры на арест более 100 технических специалистов, подозреваемых в связях с Гюленом

Полиция Турции задержала 52 из 105 человек, на которых прокуратура страны выдала ордер на арест по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле прошлого года, сообщает во вторник агентство "Анадолу".
Полиция проводит задержание экс-сотрудников Совета по научно-техническим исследованиям Турции и чиновников в сфере телекоммуникаций в восьми провинциях страны. Предположительно, все эти люди пользовались мессенджером ByLock, который, по заявлениям правительства, использовали последователи оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.
Накануне прокуратура Анкары выдала еще 115 ордеров на арест чиновников и членов преподавательского состава стамбульских университетов, в том числе Босфорского университета. Полиция задержала не менее 47 человек.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. Более 240 человек стали жертвами происшедшего.
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