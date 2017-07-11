Алиев поздравил Баттулгу с избранием президентом Монголии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Халтмаагийна Баттулгу в связи с победой на президентских выборах в Монголии, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Надеюсь на совместные усилия в направлении развития дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией во имя интересов наших народов», - сказано в поздравительном послании.

Р.Бабаев