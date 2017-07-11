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Транспорт и связь 11.07.2017 15:19

Лоукостер Buta Airways начал продажу билетов на ряд международный рейсов

Первая азербайджанская низко бюджетная авиакомпания "Buta Airways" открыла продажу авиабилетов через сайт, говорится в сообщении лоукостера.

«С сегодняшнего дня начал работу официальный сайт Buta Airways - www.butaairways.az, доступный на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Компания уже открыла продажу билетов через сайт», - отмечается в информации.

На данный момент на сайте открыта продажа авиабилетов по нескольким направлениям: в турецкую Анталью, российские Казань, Минеральные Воды, Москва (аэропорт Внуково), Киев (аэропорт «Жуляны»), Тегеран (аэропорт Имама Хомейни) и в Тбилиси.

Первый рейс авиакомпании запланирован на 1 сентября в Тбилиси.

С началом зимнего сезона (с 29 октября этого года) маршрутная сеть Buta Airways пополнится такими городами, как Стамбул (аэропорт «Сабиха Гекчен») и Санкт-Петербург.

Минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону). Будучи лоукостером, такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будут платными.

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу, не подлежат возврату и обмену.

ButaAirways – структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: BUTA/AIRWAYS, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]