Лоукостер Buta Airways начал продажу билетов на ряд международный рейсов

Первая азербайджанская низко бюджетная авиакомпания "Buta Airways" открыла продажу авиабилетов через сайт, говорится в сообщении лоукостера.
«С сегодняшнего дня начал работу официальный сайт Buta Airways - www.butaairways.az, доступный на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Компания уже открыла продажу билетов через сайт», - отмечается в информации.
На данный момент на сайте открыта продажа авиабилетов по нескольким направлениям: в турецкую Анталью, российские Казань, Минеральные Воды, Москва (аэропорт Внуково), Киев (аэропорт «Жуляны»), Тегеран (аэропорт Имама Хомейни) и в Тбилиси.
Первый рейс авиакомпании запланирован на 1 сентября в Тбилиси.
С началом зимнего сезона (с 29 октября этого года) маршрутная сеть Buta Airways пополнится такими городами, как Стамбул (аэропорт «Сабиха Гекчен») и Санкт-Петербург.
Минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону). Будучи лоукостером, такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будут платными.
Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу, не подлежат возврату и обмену.
ButaAirways – структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Н.Аббасова
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