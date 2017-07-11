В 2018 году 20-тысячной армией Литвы будут командовать 12 генералов

Литовский парламент во вторник утвердил структуру Вооруженных сил (ВС) страны и планы по ее развитию до 2023 года.
Согласно принятому закону, общее предельное число служащих системы Минобороны в 2018 году устанавливается в пределах от 19 до 22 тысяч.
Из них около половины будут профессиональными военными, численность добровольческих сил составит от 4,8 до 6,3 тыс., курсантов будет от 200 до 320, призывников - приблизительно от 4,2 до 4,6 тысячи.
В будущем году в литовской армии должно быть до 12 генералов и адмиралов, до 42 полковников и морских капитанов, до 207 полковников-лейтенантов и до 673 майоров и командор-лейтенантов.
Парламент также установил, что к 2023 году в армии должно быть около 15 тыс. профессиональных военных, также должно вырасти количество представителей добровольческих сил.
Кроме того, депутаты решили со следующего года дать артиллерийской бригаде Zemaitija имя бригадного генерала Мотеюса Пячюлёниса - одного из создателей артиллерии в литовской армии. Эту бригаду также решено дополнить батальоном мотопехоты, который получит имя Князя Маргириса.
Баку сожалеет, что в Мауэрбахе Ереван вновь упустил возможность для диалога по Карабаху
Сохранением статус-кво в Карабахе Ереван рискует стать инструментом региональных политических игр, заявляют в Баку
ОБСЕ пытается снизить напряженность вокруг конфликта в Карабахе, но нужно изменить статус-кво - МИД Азербайджана
Старейший банк Азербайджана увеличил в I полугодии 2017г активы на 3%, чистая прибыль превысила 40 млн манатов
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
Турпоток в Азербайджан в первом полугодии 2017 года вырос на 24%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $305
Около 40 нарушителей госграницы задержано в июне в Азербайджане - ГПС
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»