В 2018 году 20-тысячной армией Литвы будут командовать 12 генералов

Литовский парламент во вторник утвердил структуру Вооруженных сил (ВС) страны и планы по ее развитию до 2023 года.

Согласно принятому закону, общее предельное число служащих системы Минобороны в 2018 году устанавливается в пределах от 19 до 22 тысяч.

Из них около половины будут профессиональными военными, численность добровольческих сил составит от 4,8 до 6,3 тыс., курсантов будет от 200 до 320, призывников - приблизительно от 4,2 до 4,6 тысячи.

В будущем году в литовской армии должно быть до 12 генералов и адмиралов, до 42 полковников и морских капитанов, до 207 полковников-лейтенантов и до 673 майоров и командор-лейтенантов.

Парламент также установил, что к 2023 году в армии должно быть около 15 тыс. профессиональных военных, также должно вырасти количество представителей добровольческих сил.

Кроме того, депутаты решили со следующего года дать артиллерийской бригаде Zemaitija имя бригадного генерала Мотеюса Пячюлёниса - одного из создателей артиллерии в литовской армии. Эту бригаду также решено дополнить батальоном мотопехоты, который получит имя Князя Маргириса.