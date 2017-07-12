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Макроэкономика 12.07.2017 09:19

Манат укрепился к доллару, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 июля установил на уровне 1,702 манат/$1 (на 11 июля - 1,7022 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 июля ЦБА установил 1,9548 манат/1EUR (11 июля - 1,9386 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 июля определил 0,0281 манат/1RUB (11 июля - 0,0282 манат/1RUB).

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]