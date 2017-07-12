Манат укрепился к доллару, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 июля установил на уровне 1,702 манат/$1 (на 11 июля - 1,7022 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 12 июля ЦБА установил 1,9548 манат/1EUR (11 июля - 1,9386 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 июля определил 0,0281 манат/1RUB (11 июля - 0,0282 манат/1RUB).
А.Азизов
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