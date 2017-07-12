Азербайджан способен уничтожить любую цель на оккупированных Арменией территориях - Алиев

Азербайджан может уничтожить любую цель на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, заявил президент Ильхам Алиев.
«Сегодня мы можем уничтожить любую цель на оккупированных территориях. Но мы должны еще больше укрепить свой военный потенциал. В этом есть необходимость, а наши возможности позволяют нам сделать это», - заявил И.Алиев на заседании кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.
Глава государства отметил, что для этого Баку продолжит закупки вооружения.
«Мы покупаем новое вооружение, современную военную технику и оборудования из разных стран. Часть из них уже поступает (в Азербайджан – ИФ), другая часть поступит в будущем, что еще больше повысит наш военный потенциал»,- отметил он.
Президент отметил, наладив производство изделий военного назначения, Азербайджан не только обеспечивает себя боеприпасами, но и занимается их экспортом.
«По сравнению с нищей Арменией, всю военную технику мы покупаем за свой счет или производим эту технику в Азербайджане. В этом году в Азербайджане к деятельности приступили два новых военных завода. Сегодня Азербайджан сам обеспечивает себя большим количеством боеприпасов, а также занимается их экспортом», - отметил И.Алиев.
Ф.Исазаде
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