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Дальнее зарубежье 12.07.2017 17:37

Fitch отмечает серьезные риски переговоров о Brexit для Великобритании

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) несут в себе "существенные риски для Великобритании", отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"Неопределенность политической, экономической и институциональной среды после референдума о членстве Великобритании в ЕС, прошедшего в июне 2016 года, а также последовавших за этим переговоров об условиях выхода страны из Евросоюза нашла отражение в "негативном" прогнозе для рейтинга Великобритании", - говорится в обзоре.

Fitch понизило рейтинг Великобритании до "AA" с "AA+" в июне прошлого года - сразу после того, как граждане страны проголосовали за Brexit.

"Мы уверены, что прогресс в согласовании торговых договоренностей между Великобританией и ЕС будет очень медленным", - предупреждают эксперты агентства.

Они отмечают, что переговоры о торговых отношениях даже не начнутся до тех пор, пока стороны не урегулируют спорный вопрос о выплатах, которые ЕС требует от Великобритании в качестве "штрафа за развод".

Brexit спровоцировал "более высокую, чем обычно, степень неопределенности в торговой политике развитых стран", одновременно с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и "усилением привлекательности политиков-популистов", говорится в обзоре.

Эксперты агентства отмечают, что результаты состоявшихся в июне 2017 года парламентских выборов в Великобритании, итогом которых стала потеря парламентского большинства партией премьер-министра страны Терезы Мэй, окажут влияние на переговоры о Brexit и, вероятно, на кредитно-денежную политику.

Ранее рейтинговое агентство Moodys заявило об усилении политических и финансовых рисков в Великобритании. Эксперты агентства ожидают, что рост британской экономики замедлится в текущем году, а кредитоспособность окажется под давлением из-за политических проблем, связанных с переговорами о Brexit и неубедительными результатами июньских выборов в парламент.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]